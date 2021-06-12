США выделят Украине еще $150 млн помощи

Соединенные Штаты выделили Украине еще 150 млн долларов США помощи на укрепление безопасности.

Соединенные Штаты выделили Украине еще 150 млн долларов США помощи на укрепление безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере 150 млн (долларов США) на укрепление безопасности Украины", - сказал он. По его словам, это дополнение к аналогичному пакету помощи в размере 125 млн (долларов США), выделенному этой стране в марте в связи с тем, что "Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году".

Новый пакет помощи включает в себя, в частности, поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и средств для медицинской эвакуации раненых. Кирби уточнил, что с 2014 года США оказали Украине помощь на укрепление ее безопасности на 2,5 млрд долларов США, а также продолжат ей "предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности".