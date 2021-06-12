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США выделят Украине еще $150 млн помощи

США выделят Украине еще $150 млн помощи Соединенные Штаты выделили Украине еще 150 млн долларов США помощи на укрепление безопасности.
Другие страны
12 июня 2021 г. 03:20
США выделят Украине еще $150 млн помощи

Соединенные Штаты выделили Украине еще 150 млн долларов США помощи на укрепление безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере 150 млн (долларов США) на укрепление безопасности Украины", - сказал он. По его словам, это дополнение к аналогичному пакету помощи в размере 125 млн (долларов США), выделенному этой стране в марте в связи с тем, что "Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году".

Новый пакет помощи включает в себя, в частности, поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и средств для медицинской эвакуации раненых. Кирби уточнил, что с 2014 года США оказали Украине помощь на укрепление ее безопасности на 2,5 млрд долларов США, а также продолжат ей "предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya əlavə 150 milyon dollarlıq hərbi yardım ayırdı

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