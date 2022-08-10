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США выделят Украине $89 млн на разминирование

США выделят Украине $89 млн на разминирование США предоставят Украине $89 млн на обезвреживание наземных мин и других взрывных устройств.
Другие страны
10 августа 2022 г. 07:55
США выделят Украине $89 млн на разминирование

США предоставят Украине $89 млн на обезвреживание наземных мин и других взрывных устройств.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на госдеп США.

"США предоставят $89 млн на обезвреживание наземных мин, взрывчатки в Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.

Отмечается, что деньги пойдут на средства разминирования, а также на тренировки, чтобы помочь Украине экипировать 100 групп саперов в течение года.

Ранее на этой неделе власти США объявили о выделении очередного транша помощи украинским военным на $1 млрд.

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