США выделят Украине $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок

США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против России.

США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

В документе, подготовленном для обсуждения на онлайн-встрече глав Минфинов стран ЕС, которая пройдет в среду, отмечается, что санкции должны быть продлены на неопределенный срок. Согласно документу, точные детали кредита необходимо будет определить.