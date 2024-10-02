США выделят Украине $237 млн гуманитарной помощи

Власти США приняли решение выделить 237 млн долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Украины и беженцам из их числа.

Власти США приняли решение выделить 237 млн долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Украины и беженцам из их числа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства международного развития США.

"США по линии агентства и Госдепартамента предоставляют $237 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп пострадавшего от конфликта населения в Украине и украинских беженцев в регионе", - заявила руководитель данного агентства Саманта Пауэр.

Утверждается, что это поможет партнерам оказать жизненно важное содействие, в том числе для подготовки к зиме. Речь идет, в частности, о предоставлении продовольствия и жилья. Кроме того, 13 млн долларов будет выделено на укрепление потенциала системы физической реабилитации в Украине.

Ранее в среду Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев, отмечается в сообщении.