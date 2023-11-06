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США выделят свыше $480 млн на гуманитарную помощь странам Западного полушария

США выделят свыше $480 млн на гуманитарную помощь странам Западного полушария Администрация президента США Джо Байдена выделит 485 млн долларов в качестве гуманитарной помощи странам Латинской Америки и Карибского бассейна.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 19:32
США выделят свыше $480 млн на гуманитарную помощь странам Западного полушария

Администрация президента США Джо Байдена выделит 485 млн долларов в качестве гуманитарной помощи странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Президент Байден на встрече лидеров Американского партнерства объявил о выделении порядка 485 млн долларов в качестве гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей беженцев, мигрантов и других уязвимых групп населения в Западном полушарии, в том числе перемещенных лиц в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в результате политического и экономического кризиса в Венесуэле", - сообщил Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что за последние два года США предоставили странам Западного полушария более 2,1 млрд долларов гумпомощи, что делает Вашингтон крупнейшим донором помощи в регионе.

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