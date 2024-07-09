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США выделят Польше кредит на $2 млрд

США выделят Польше кредит на $2 млрд Вашингтонская администрация решила выделить Польше кредит в размере $2 млрд для содействия в закупках американских вооружений, включая истребители F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.
Другие страны
9 июля 2024 г. 04:11
США выделят Польше кредит на $2 млрд

Вашингтонская администрация решила выделить Польше кредит в размере $2 млрд для содействия в закупках американских вооружений, включая истребители F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки Abrams.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты объявляют сегодня о втором соглашении с Польшей о предоставлении прямого кредита в размере $2 млрд в рамках финансовой помощи другим странам на военные нужды", - говорится в документе. В нем отмечается, что Польша "реализует крупную программу по модернизации в военной сфере, включающей закупки самолетов F-35, ракетных систем Patriot, основных танков Abrams".

Миллер подчеркнул, что расходы Польши на оборону сейчас составляют 4% от ее ВВП, что является самым высоким показателем среди членов НАТО.

"Правительство США предоставляет в рамках финансовой помощи другим странам на военные нужды до $60 млн в качестве субсидий расходов на выплату процентов по этому кредиту, что поможет Польше ускорить модернизацию в сфере обороны путем поддержки срочных закупок продукции и услуг военного назначения у США", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства. По его мнению, указанное содействие Польше "внесет вклад в укрепление обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО".

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