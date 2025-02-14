О нас

США выделят Польше $11 млрд на военные нужды

США выделят Польше $11 млрд на военные нужды США выделят Польше $11 млрд на военные нужды в рамках программы Foreign Military Finance ("Иностранное военное финансирование").
Другие страны
14 февраля 2025 г. 17:49
США выделят Польше $11 млрд на военные нужды

США выделят Польше $11 млрд на военные нужды в рамках программы Foreign Military Finance ("Иностранное военное финансирование").

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в соцсетях сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

"Это $11 млрд финансовой поддержки, которая напрямую влияет на трансформацию и модернизацию Войска Польского и, таким образом, укрепляет наше военное сотрудничество", - сообщил польский министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US to allocate $11 billion for Poland's military needs
Версия на азербайджанском языке ABŞ Polşanın hərbi ehtiyacları üçün 11 milyard dollar ayıracaq

Другие новости из категории

Урсула фон дер Ляйен: Торговые войны не имеют смысла
Урсула фон дер Ляйен: Торговые войны не имеют смысла
14 февраля 2025 г. 18:03
Вице-президент США: Вашингтон верит в возможность выработки разумного решения украинского конфликта
Вице-президент США: Вашингтон верит в возможность выработки разумного решения украинского конфликта
14 февраля 2025 г. 18:00
Фон дер Ляйен: ЕС намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества
Фон дер Ляйен: ЕС намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества
14 февраля 2025 г. 17:58
Саудовская Аравия готова принять саммит Трампа и Путина
Саудовская Аравия готова принять саммит Трампа и Путина
14 февраля 2025 г. 17:48
Урсула фон дер Ляйен: Европа должна увеличить инвестиции в свою безопасность
Урсула фон дер Ляйен: Европа должна увеличить инвестиции в свою безопасность
14 февраля 2025 г. 17:36
Штайнмайер: Германия продолжит укреплять безопасность Европы и поддерживать Украину
Штайнмайер: Германия продолжит укреплять безопасность Европы и поддерживать Украину
14 февраля 2025 г. 17:24
Глава Минобороны: Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
Глава Минобороны: Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
14 февраля 2025 г. 17:23
США ожидают роста военной активности Китая вблизи Аляски
США ожидают роста военной активности Китая вблизи Аляски
14 февраля 2025 г. 17:15
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США
14 февраля 2025 г. 17:10
Рютте: Страны НАТО должны будут тратить на оборону более 3% ВВП
Рютте: Страны НАТО должны будут тратить на оборону более 3% ВВП
14 февраля 2025 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi