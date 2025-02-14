США выделят Польше $11 млрд на военные нужды

США выделят Польше $11 млрд на военные нужды в рамках программы Foreign Military Finance ("Иностранное военное финансирование").

США выделят Польше $11 млрд на военные нужды в рамках программы Foreign Military Finance ("Иностранное военное финансирование").

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в соцсетях сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

"Это $11 млрд финансовой поддержки, которая напрямую влияет на трансформацию и модернизацию Войска Польского и, таким образом, укрепляет наше военное сотрудничество", - сообщил польский министр.