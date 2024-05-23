США выделят пакет военпомощи Украине на почти 300 млн долларов

США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, - AP Архивное фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина) АВТОР: ДМИТРИЙ БРАСЛАВСКИЙ Соединен

США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на AP News.

Как пишет издание, США готовят пакет военной помощи для Украины в размере $275 млн, который может быть выделен уже завтра.

Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.