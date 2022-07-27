США выделят Молдове помощь в 63 млн долларов на развитие демократии и экономики

США предоставят правительству Молдове дополнительную финансовую помощь в размере 16,7 млн долларов на развитие демократических процессов и 46,3 млн долларов на обеспечение устойчивого экономического роста.

США предоставят правительству Молдове дополнительную финансовую помощь в размере 16,7 млн долларов на развитие демократических процессов и 46,3 млн долларов на обеспечение устойчивого экономического роста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило парламент Молдовы.

"Грант в размере 16,7 млн долларов - это дополнение к уже полученной помощи в 113 млн долларов. Он будет направлен на снижение уязвимости демократических институтов и процессов. А еще 46,3 млн долларов правительство США выделяет для обеспечения устойчивого роста экономики нашей страны. Помощь будет предоставлена республике через Агентство США по международному развитию", - отмечается в документе.

В Молдове в июне начались антиправительственные акции протеста, которые возглавили оппозиционные Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Шор", а также другие оппозиционные организации. Их участники возмущаются беспрецедентным увеличением цен на газ и другие энергоресурсы, продукты питания, резким падением уровня жизни и требуют отставки правительства Натальи Гаврилицы, которое сформировала поддерживающая президента Майю Санду правящая Партия действия и солидарности. По данным Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в Молдове в мае превысила 29%, в среднем на треть взлетели цены на продовольствие, другие товары и услуги. Тариф на газ для бытовых потребителей с осени вырос более чем в пять раз - с 0,22 цента до 1,24 долларов за 1 тыс. кубометров.