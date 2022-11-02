США выделят Молдове 50 миллионов долларов

США выделят Молдове около 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности.

США выделят Молдове около 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в представительстве USAID (Агентство США по международному развитию) в Кишиневе.

Отмечается, что агентство сотрудничает с властями Молдовы для принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, что позволит использовать 30 миллионов долларов из бюджета Соединенных Штатов для возмещения расходов на покупку электроэнергии.

Кроме того, 19,5 миллиона долларов планируется направить на укрепление энергетической безопасности республики.