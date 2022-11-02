О нас

США выделят Молдове 50 миллионов долларов

США выделят Молдове 50 миллионов долларов США выделят Молдове около 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности.
Другие страны
2 ноября 2022 г. 19:34
США выделят Молдове 50 миллионов долларов

США выделят Молдове около 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в представительстве USAID (Агентство США по международному развитию) в Кишиневе.

Отмечается, что агентство сотрудничает с властями Молдовы для принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, что позволит использовать 30 миллионов долларов из бюджета Соединенных Штатов для возмещения расходов на покупку электроэнергии.

Кроме того, 19,5 миллиона долларов планируется направить на укрепление энергетической безопасности республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Путин подтвердил готовность РФ бесплатно предоставить зерно беднейшим странам
Путин подтвердил готовность РФ бесплатно предоставить зерно беднейшим странам
2 ноября 2022 г. 17:07
Премьер-министр Дании ушла в отставку
Премьер-министр Дании ушла в отставку
2 ноября 2022 г. 16:15
Британия ввела санкции против экс-руководителей металлургической компании РФ
Британия ввела санкции против экс-руководителей металлургической компании РФ
2 ноября 2022 г. 15:28
В США осудили на 20 лет возглавлявшую женский батальон террористов
В США осудили на 20 лет возглавлявшую женский батальон террористов
2 ноября 2022 г. 15:03
В результате двух взрывов в столице Сомали погиб 121 человек, ранены 333
В результате двух взрывов в столице Сомали погиб 121 человек, ранены 333
2 ноября 2022 г. 14:38
Польша начала строить заграждение на границе с Россией
Польша начала строить заграждение на границе с Россией
2 ноября 2022 г. 13:18
Канада готовится принять рекордное количество мигрантов
Канада готовится принять рекордное количество мигрантов
2 ноября 2022 г. 11:38
Новый премьер Великобритании разъярил граждан решением о повышении налогов
Новый премьер Великобритании разъярил граждан решением о повышении налогов
2 ноября 2022 г. 11:10
Генсек ООН: Лига арабских государств призвана сыграть важную роль в продвижения мира
Генсек ООН: Лига арабских государств призвана сыграть важную роль в продвижения мира
2 ноября 2022 г. 10:26
Политолог: Стратегически Россия уже проиграла войну по всем параметрам
Политолог: Стратегически Россия уже проиграла войну по всем параметрам
2 ноября 2022 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi