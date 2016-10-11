США выделят Колумбии 10 млн долларов на разминирование после гражданского конфликта

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ США выделят 10 млн долларов властям Колумбии на работы по разминированию территории и обезвреживанию взрывоопасных предметов, оставшихся после многолетнего гражданского конфликта властей страны с группировкой FARC, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации, вопрос сотрудничества двух стран обсуждали в ходе телефонного разговора министры обороны двух стран Эштон Картер и Луис Карлос Виллегас.

Конфликт между властями Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) продолжался более 50 лет. Мирные соглашения были достигнуты в конце сентября после почти четырехлетних переговоров. Однако 2 октября на референдуме колумбийцы отказались поддержать эти соглашения. Теперь власти надеются на возможность внесения в почти 300-страничный документ изменений, которые устроили бы как повстанцев, так и противников мирного соглашения.

В минувший понедельник президент Колумбии объявил о начале нового диалога о мире и создал комиссию высокого уровня, в которую вошли глава МИД, министр обороны и бывший переговорщик с РВСК со стороны правительства.