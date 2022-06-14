О нас

США выделят Израилю 1 млрд долларов на укрепление системы ПВО "Железный купол"

США выделят Израилю 1 млрд долларов на укрепление системы ПВО "Железный купол" Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить порядка 1 млрд долларов Израилю на доукомплектование системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол".
Другие страны
14 июня 2022 г. 16:21
США выделят Израилю 1 млрд долларов на укрепление системы ПВО Железный купол

Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить порядка 1 млрд долларов Израилю на доукомплектование системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке Байдена на Ближний Восток.

Как отметил чиновник, в ходе своего визита в Израиль Байден намерен посетить места размещения этих систем ПВО, а также обсудить возможное сотрудничество в сфере инноваций в оборонной отрасли между двумя странами.

Помимо этого, в ходе своего ближневосточного турне глава американской администрации посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с палестинским президентом Махмудом Аббасом. В течение поездки Байден также в рамках виртуального саммита I2-U2 (объединяет Индию, Израиль, ОАЭ и США) проведет переговоры по вопросам сотрудничества с премьер-министрами Израиля и Индии Нафтали Беннетом и Нарендрой Моди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US to allocate $1B to Israel to strengthen Iron Dome air defense system
Версия на азербайджанском языке ABŞ “Dəmir günbəz” hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirməsi üçün İsrailə 1 milyard dollar ayırır

Другие новости из категории

Вучич: Сербия из-за санкций ЕС с ноября не сможет ввозить российскую нефть
Вучич: Сербия из-за санкций ЕС с ноября не сможет ввозить российскую нефть
14 июня 2022 г. 14:57
Шольц отказался комментировать визит в Украину
Шольц отказался комментировать визит в Украину
14 июня 2022 г. 08:49
Белый дом: Байден планирует баллотироваться на второй срок
Белый дом: Байден планирует баллотироваться на второй срок
14 июня 2022 г. 08:25
Байден продлил санкции в отношении Беларуси
Байден продлил санкции в отношении Беларуси
14 июня 2022 г. 07:12
Премьер Пакистана осудил власти Индии за давление на мусульман
Премьер Пакистана осудил власти Индии за давление на мусульман
13 июня 2022 г. 23:14
Макрон посетит Украину
Макрон посетит Украину
13 июня 2022 г. 20:53
Комиссар ООН по правам человека заявила о намерении уйти в отставку
Комиссар ООН по правам человека заявила о намерении уйти в отставку
13 июня 2022 г. 20:48
Премьер Канады заразился коронавирусом
Премьер Канады заразился коронавирусом
13 июня 2022 г. 20:35
Глава Нацполиции: Тела 1200 погибших в Украине до сих пор не опознаны
Глава Нацполиции: Тела 1200 погибших в Украине до сих пор не опознаны
13 июня 2022 г. 20:00
Зеленский: Украине нужно мощное наступательное оружие
Зеленский: Украине нужно мощное наступательное оружие
13 июня 2022 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi