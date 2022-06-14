США выделят Израилю 1 млрд долларов на укрепление системы ПВО "Железный купол"

Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить порядка 1 млрд долларов Израилю на доукомплектование системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол".

Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить порядка 1 млрд долларов Израилю на доукомплектование системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке Байдена на Ближний Восток.

Как отметил чиновник, в ходе своего визита в Израиль Байден намерен посетить места размещения этих систем ПВО, а также обсудить возможное сотрудничество в сфере инноваций в оборонной отрасли между двумя странами.

Помимо этого, в ходе своего ближневосточного турне глава американской администрации посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с палестинским президентом Махмудом Аббасом. В течение поездки Байден также в рамках виртуального саммита I2-U2 (объединяет Индию, Израиль, ОАЭ и США) проведет переговоры по вопросам сотрудничества с премьер-министрами Израиля и Индии Нафтали Беннетом и Нарендрой Моди.