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США выделят гуманитарную помощь Афганистану на сумму свыше 300 млн долларов

США выделят гуманитарную помощь Афганистану на сумму свыше 300 млн долларов Соединенные Штаты выделят дополнительно более 308 млн долларов и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана.
Другие страны
11 января 2022 г. 15:39
США выделят гуманитарную помощь Афганистану на сумму свыше 300 млн долларов

Соединенные Штаты выделят дополнительно более 308 млн долларов и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил Белый дом.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более 308 млн долларов в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана", - говорится в заявлении. "В дополнение Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана один миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 млн доз", - указано в пресс-релизе.

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Версия на английском языке US to allocate over $300M in humanitarian aid to Afghanistan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Əfqanıstana 308 milyon dollar humanitar yardım ayırıb

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