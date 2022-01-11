США выделят гуманитарную помощь Афганистану на сумму свыше 300 млн долларов

Соединенные Штаты выделят дополнительно более 308 млн долларов и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана.

Соединенные Штаты выделят дополнительно более 308 млн долларов и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил Белый дом.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более 308 млн долларов в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана", - говорится в заявлении. "В дополнение Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана один миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 млн доз", - указано в пресс-релизе.