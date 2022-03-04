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США выделят 900 тыс. долларов на усиление мониторинга таджикско-афганской границы

США выделят 900 тыс. долларов на усиление мониторинга таджикско-афганской границы США запустили новый проект по усилению возможностей пограничных войск по мониторингу таджикско-афганской границы с бюджетом 900 тыс. долларов.
Другие страны
4 марта 2022 г. 10:53
США выделят 900 тыс. долларов на усиление мониторинга таджикско-афганской границы

США запустили новый проект по усилению возможностей пограничных войск по мониторингу таджикско-афганской границы с бюджетом 900 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", посольство Соединенных Штатов в Душанбе в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) объявило о начале нового проекта "по обеспечению безопасности и защиты таджикско-афганской границы от незаконного перемещения оружия, незаконного оборота наркотиков, незаконной миграция и рисков для здоровья населения".

"Этот проект включает в себя обучение офицеров пограничных войск и улучшение инфраструктуры на таджикско-афганской границе в течение последующих 36 месяцев с общей стоимостью 900 тыс. долларов", - уточняет посольство США в своем пресс-релизе.

Отмечается, что с 2002 года правительство Соединенных Штатов реализовало различные проекты по усилению безопасности границ посредством восстановления пограничных постов, пунктов пересечения границы и трех учебных центров.

Посольство также реализовало другие проекты по содействию безопасности и стабильности в Таджикистане, включая модернизацию оборудования и обучение для поддержания безопасности и стабильности в этой стране.

Посольство добавляет, что на сегодняшний день США реализуют несколько проектов, направленных на улучшение управления безопасностью границ посредством развития навыков и обновления инфраструктуры для повышения безопасности и стабильности в регионе в целом.

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Версия на английском языке US to allocate $900,000 to strengthen monitoring of Tajik-Afghan border

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