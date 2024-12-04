США выделят $600 млн на проекты, касающиеся создания коридора Лобиту в Африке

Президент США Джо Байден сегодня, объявит о выделении $600 млн на проекты, касающиеся создания коридора Лобиту вглубь Африканского континента.

Президент США Джо Байден сегодня, объявит о выделении $600 млн на проекты, касающиеся создания коридора Лобиту вглубь Африканского континента.

Как передает Report со ссылкой на пресс-пул Белого дома, об этом сообщил журналистам сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга.

"Президент сегодня объявит о дополнительном финансировании проектов по коридору Лобиту в размере $600 млн", - сказал чиновник. Этот транспортный проект предусматривает модернизацию Бенгельской железной дороги, связывающей Анголу с Демократической Республикой Конго и Замбией, и ее продление до побережья Индийского океана в Танзании.

Американский лидер находится сейчас с визитом в Анголе. Он, как уточнил американский чиновник, в среду намерен встретиться с руководителями ряда компаний, с которыми у США есть финансовые связи. В их числе Acrow Bridge, Africell, Kobold и Sun Africa. После этого Байден проведет встречу с президентом Анголы Жоау Лоуренсу, президентами Замбии и Демократической Республикой Конго, а также вице-президентом Танзании. "Как я понимаю, он, вероятнее всего, сделает заявления, касающиеся финансирования, финансовых обязательств относительно второй фазы проекта", - добавил сотрудник вашингтонской администрации.

Чиновник выразил уверенность в том, что администрация избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого запланирована на 20 января 2025 года, будет заинтересована в участии в упомянутом проекте. "Я думаю, что они продолжат этот проект, потому что он полезен для американской национальной безопасности. Он полезен для американской экономической безопасности", - сказал сотрудник. "Нельзя сказать, что будешь соперничать с Китаем, и не поддерживать то, что здесь делают", - добавил он.