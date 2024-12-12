США выделят $300 млн на транспортную инфраструктуру и АПК Украины

США приняли решение направить 74,7 млн долларов на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины и свыше 223 млн долларов - на восстановление украинской транспортной инфраструктуры.
Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США, курирующий вопросы менеджмента и ресурсов Ричард Верма.
"Мы выделяем дополнительные 74,7 млн долларов на поддержку сельского хозяйства, ориентированного на экспорт, чтобы украинские фермеры и производители продовольственных товаров могли играть более значительную роль в восстановлении экономики Украины", - сказал дипломат.
По его словам, Вашингтон также предоставит свыше 223 млн долларов в качестве дополнительной поддержки для восстановления транспортной инфраструктуры и логистики Украины.