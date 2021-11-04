О нас
Report Georgia
Аудио новости

США выделят $25 млн на расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергии

США выделят $25 млн на расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергии Американская администрация объявила в среду на конференции COP26 о выделении 25 млн долларов США на инициативу Nuclear Futures Package, предусматривающую расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергетике.
Другие страны
4 ноября 2021 г. 00:18
США выделят $25 млн на расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергии

Американская администрация объявила в среду на конференции COP26 о выделении 25 млн долларов США на инициативу Nuclear Futures Package, предусматривающую расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергетике.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе Госдепа США.

Согласно заявлению, инициативу представила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В рамках Nuclear Futures Package США с удовольствием в том числе сотрудничают с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией и Индонезией ради поддержки в выполнении их задач в ядерной сфере", - отмечается в пресс-релизе.

В заявлении поясняется, что финансовые средства направляются на развитие технологий получения ядерной энергии безопасным способом, демонстрацию потенциала термоядерной энергетики на пути перехода к экологически чистой энергии, развитие реакторов малой мощности. Работа США с другими странами в этой области касается в том числе технического сотрудничества, научных исследований, визитов на различные объекты, обследования имеющихся технических возможностей.

"Nuclear Futures Package подчеркивает активную приверженность США инновациям в энергетике и ядерных технологиях в качестве важного компонента по достижению глобальных целей в сфере климата", - отмечается в документе.

Отмечается, что в этой инициативе, помимо Госдепа США, участвуют Агентство США по торговле и развитию, а также Минторг и Минэнерго США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi