США выделят $24 млн на помощь беженцам в Европе

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ США заявили о решении выделить $24 млн в рамках международных усилий по оказанию помощи беженцам, прибывающим в Европу. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента, информирует Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

Средства будут предоставлены через линию управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который в свою очередь предоставит помощь нуждающимся в убежище и продовольствии.

Также отмечается, что средства уйдут на организацию транспортировки беженцев и предоставление им защиты.

Ранее сообщалось, что 1000 американских раввинов написали письмо в поддержку переселения беженцев в США.