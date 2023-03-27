США выделят 139 млн долларов США на помощь Гане

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить новый пакет помощи Республике Гана в размере 139 млн долларов.

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить новый пакет помощи Республике Гана в размере 139 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

"Поездка вице-президента Камалы Харрис в Гану подтверждает наши отношения и сотрудничество по целому ряду вопросов, в том числе по поддержке предотвращения конфликтов, содействию экономическому росту, инновациям и региональной интеграции. В поддержку нашего двустороннего сотрудничества администрация [президента США] намерена предоставить Гане двустороннюю помощь в размере 139 млн долларов в 2024 финансовом году", - говорится в пресс-релизе.