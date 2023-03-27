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США выделят 139 млн долларов США на помощь Гане

США выделят 139 млн долларов США на помощь Гане Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить новый пакет помощи Республике Гана в размере 139 млн долларов.
Другие страны
27 марта 2023 г. 12:49
США выделят 139 млн долларов США на помощь Гане

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить новый пакет помощи Республике Гана в размере 139 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

"Поездка вице-президента Камалы Харрис в Гану подтверждает наши отношения и сотрудничество по целому ряду вопросов, в том числе по поддержке предотвращения конфликтов, содействию экономическому росту, инновациям и региональной интеграции. В поддержку нашего двустороннего сотрудничества администрация [президента США] намерена предоставить Гане двустороннюю помощь в размере 139 млн долларов в 2024 финансовом году", - говорится в пресс-релизе.

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Версия на английском языке US to allocate $139M aid for Ghana

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