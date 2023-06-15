США выделяет около миллиарда долларов гуманитарной помощи для сирийцев

Администрация Соединенных Штатов выделяет $920 млн дополнительной гуманитарной помощи США для сирийцев.

Администрация Соединенных Штатов выделяет $920 млн дополнительной гуманитарной помощи США для сирийцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении Госдепартамента.

Таким образом, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, общий объем американской гуманитарной помощи для Сирии и региона составит $1,1 млрд в 2023 финансовом году (начинается в США 1 октября) и почти $16,9 млрд с начала конфликта в арабской республике.

На прошлой неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что мировое сообщество должно вернуться к диалогу с властями Сирии для решения гуманитарных проблем в стране. 19 мая сирийский президент Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходил в городе Джидда.

Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года. При этом США отказываются идти на нормализацию отношений с Асадом и выступают против возвращения Дамаска в ЛАГ.