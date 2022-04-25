США выделит 713 млн долларов военной помощи 16 странам Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявили, что Вашингтон выделит 713 млн долларов США на военное финансирование Украины и еще 15 европейских стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявили, что Вашингтон выделит 713 млн долларов США на военное финансирование Украины и еще 15 европейских стран.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press .

По его сведениям, из этих средств более 322 млн долларов США получит Украина, остальная сумма будет распределена между странами Восточной и Центральной Европы.

При этом, теперь помощь поступит не в виде готовых партий вооружений, а в форме финансового транша, на который упомянутые страны смогут покупать необходимые для себя боевые системы и оборудование.