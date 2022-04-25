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США выделит 713 млн долларов военной помощи 16 странам Европы

США выделит 713 млн долларов военной помощи 16 странам Европы Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявили, что Вашингтон выделит 713 млн долларов США на военное финансирование Украины и еще 15 европейских стран.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 08:15
США выделит 713 млн долларов военной помощи 16 странам Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявили, что Вашингтон выделит 713 млн долларов США на военное финансирование Украины и еще 15 европейских стран.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, из этих средств более 322 млн долларов США получит Украина, остальная сумма будет распределена между странами Восточной и Центральной Европы.

При этом, теперь помощь поступит не в виде готовых партий вооружений, а в форме финансового транша, на который упомянутые страны смогут покупать необходимые для себя боевые системы и оборудование.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "ABŞ 16 ölkəyə hərbi ehtiyaclar üçün 713 milyon dollar ayırır"

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