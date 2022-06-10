США выделит 645 млн долларов на помощь странам Западного полушария

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены выделить 645 млн долларов США финансовой помощи для решения проблем американского региона.

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены выделить 645 млн долларов США финансовой помощи для решения проблем американского региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления на пленарной сессии Саммита Америк.

"В ближайшие несколько дней мы объявим о выделении более чем 645 млн долларов США в рамках жизненно необходимой помощи для решения вопросов продовольственной безопасности в регионе, реагирования на катастрофы, а также достигшие исторического масштаба потоки беженцев и мигрантов", - сказал он.

Глава американской администрации также отметил, что "на каждую из стран региона повлияла беспрецедентная миграция", и подчеркнул, что бороться с ней - это "общая обязанность" всех стран региона.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. В этом году встречу организуют США в Лос-Анджелесе. На встречу не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. От участия в саммите решили отказаться лидеры Мексики и ряда других латиноамериканских стран.