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США выделит 54 млн долларов в рамках помощи Украине

США выделит 54 млн долларов в рамках помощи Украине США выделят 54 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Украины, пострадавшим от боевых действий.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 07:55
США выделит 54 млн долларов в рамках помощи Украине

США выделят 54 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Украины, пострадавшим от боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наше финансирование поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США добавил, что деньги направят международным гуманитарным организациям на покупку воды и продовольствия, организацию размещения выезжающих из Украины граждан, оказания им медицинской помощи и "обеспечения дальнейшей защиты".

В ведомстве уточнили, что 26 миллионов долларов выделят из бюджета Госдепа, еще 28 миллионов поступят по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

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