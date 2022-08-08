США выделили военный пакет для Украины на 1 млрд долларов

Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Пентагона.

Отмечается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Возможности нового пакета включают:

- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

- 20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

- Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

- 1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

- 50 бронированных медицинских автомобилей;

- Противопехотные боеприпасы Claymore;

- Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

- Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.