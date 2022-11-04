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США выделили Украине очередной пакет военной помощи, включающий танки Т-72

США выделили Украине очередной пакет военной помощи, включающий танки Т-72 США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом 400 млн долларов, предполагающий передачу Киеву 45 чешских танков Т-72.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 20:57
США выделили Украине очередной пакет военной помощи, включающий танки Т-72

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом 400 млн долларов, предполагающий передачу Киеву 45 чешских танков Т-72.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украине объемом около 400 млн долларов", - сказала она. Помощь будет предоставлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

В частности, как сообщила Сингх, средства пойдут на "обновление систем ПВО Hawk ["Хоук"] для их включения" в последующие пакеты помощи Киеву, а также модернизацию при участии Нидерландов и Чехии 45 танков Т-72.

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