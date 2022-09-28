США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд

Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.

Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Пентагона.

Кроме того, как отмечается в тексте, в пакет включены 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, с момента начала российской военной спецоперации на Украине общий объем американской помощи Киеву достиг 16,2 млрд долларов, а с начала президентства Джо Байдена - 16,9 млрд долларов.