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США выделили Украине очередной пакет помощи на $225 млн

США выделили Украине очередной пакет помощи на $225 млн США предоставили Украине очередной 8-й пакет оружия и военной техники.
Другие страны
11 июля 2024 г. 22:11

США предоставили Украине очередной 8-й пакет оружия и военной техники на сумму 225 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил американский президент Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности. Мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что этим летом Украина будет летать на F-16. И мы показываем миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем", - добавил Байден.

По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет американской помощи Украине включает батарею для зенитного ракетного комплекса Patriot, снаряды для систем ПВО NASAMS, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее дополнительное оборудование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya yeni yardım paketi ayırıb

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