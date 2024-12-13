США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн

США сообщили о выделении для Украины дополнительной военной помощи в размере 500 миллионов долларов из запасов Пентагона.

США сообщили о выделении для Украины дополнительной военной помощи в размере 500 миллионов долларов из запасов Пентагона.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, размещенного на сайте Госдепартамента США.

Блинкен подчеркнул, что "в рамках расширения военной помощи, о которой президент США Джо Байден объявил 26 сентября, Вашингтон направляет новый значительный пакет важных вооружений и оборудования украинским союзникам".

В этот пакет входят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства для защиты от атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, а также противоминные транспортные средства и оборудование для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз.

Напомним, что ранее главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании подтвердили выделение Украине кредита в размере $50 млрд.