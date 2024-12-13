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США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн

США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн США сообщили о выделении для Украины дополнительной военной помощи в размере 500 миллионов долларов из запасов Пентагона.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 05:22
США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн

США сообщили о выделении для Украины дополнительной военной помощи в размере 500 миллионов долларов из запасов Пентагона.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, размещенного на сайте Госдепартамента США.

Блинкен подчеркнул, что "в рамках расширения военной помощи, о которой президент США Джо Байден объявил 26 сентября, Вашингтон направляет новый значительный пакет важных вооружений и оборудования украинским союзникам".

В этот пакет входят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства для защиты от атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, а также противоминные транспортные средства и оборудование для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз.

Напомним, что ранее главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании подтвердили выделение Украине кредита в размере $50 млрд.

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