США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов

Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на 20 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на 20 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр финансов США Джаннет Йеллен отметила, что данная сумма рассчитана на критически важную помощь Украине.

"50 млрд долларов, которые G7 коллективно выделяет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее сопротивления", - добавила она.

В то же время в ведомстве разъяснили, что сегодня США перечислили эти средства в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

Напомним, что этим летом страны G7 обязались предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который погасят за счет доходов от замороженных активов России.