О нас

США выделили Украине дополнительные $374 млн на гуманитарную помощь

США выделили Украине дополнительные $374 млн на гуманитарную помощь Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительно $374 млн на гуманитарную помощь Украине.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 05:06
США выделили Украине дополнительные $374 млн на гуманитарную помощь

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительно $374 млн на гуманитарную помощь Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Джо Байден сообщил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

"USAID сегодня выделило более $374 млн в виде срочной гуманитарной помощи для Украины", - сказал он.

Как поясняется в пресс-релизе USAID, средства пойдут на помощь наиболее пострадавшим в результате конфликта жителям Украины, а также перемещенным лицам. В частности, как заявили в ведомстве, "эти средства помогут предоставить срочно необходимую продовольственную и денежную помощь более чем 1,5 млн человек". Финансирование также пойдет на оказание медицинской помощи, доставку питьевой воды, предметов первой необходимости для подготовки к зиме и ремонта жилья.

По оценке USAID, с начала специальной военной операции РФ на Украине власти США выделили на гуманитарную помощь жителям Украины и украинским беженцам свыше $1,9 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya humanitar yardım üçün əlavə 374 milyon dollar ayırıb

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi