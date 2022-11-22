США выделили Украине $4,5 млрд финансовой помощи

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Сегодня США мобилизовали дополнительные 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от начатой Россией войны путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг", - отметила Дж. Йеллен.

Сообщается, что средства пойдут на заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также на пенсии.

По словам министра финансов США, новый пакет помощи увеличит общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов.