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США выделили Украине $4,5 млрд финансовой помощи

США выделили Украине $4,5 млрд финансовой помощи Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 21:14
США выделили Украине $4,5 млрд финансовой помощи

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Сегодня США мобилизовали дополнительные 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от начатой Россией войны путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг", - отметила Дж. Йеллен.

Сообщается, что средства пойдут на заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также на пенсии.

По словам министра финансов США, новый пакет помощи увеличит общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya 4,5 milyard dollarlıq əlavə yardım edəcək

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