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США выделили Украине $18 млн

США выделили Украине $18 млн Власти Соединенных Штатов с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.
Другие страны
21 августа 2020 г. 22:48
США выделили Украине $18 млн

Власти Соединенных Штатов с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID)... Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов США", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркнули, что эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19", а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".

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