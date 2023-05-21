США выделили новый пакет помощи Украине на $375 млн

Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности для покрытия критических потребностей.

Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности для покрытия критических потребностей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что объявление нового пакета происходит после встречи президента Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским в Японии.

Помощь стоимостью до 375 миллионов долларов выделяется путем применения особого президентского полномочия, которое позволяет изымать оборудование со складов Министерства обороны для Украины без дополнительных процессов согласования.

Новый пакет включает:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

- Боеприпасы ракетных систем с лазерным наведением;

- Боеприпасы для разрушения;

- Бронированные мостовые системы;

- Бронированные санитарные машины;

- Грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

- Техника логистического обеспечения;

- Тепловизионные системы;

- запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности помощи", – говорится в сообщении Пентагона.