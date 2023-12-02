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США выделили Молдове 22 млн долларов на развитие системы спецсвязи TETRA

США выделили Молдове 22 млн долларов на развитие системы спецсвязи TETRA США выделили Молдове 22 млн долларов на модернизацию и расширение системы спецсвязи TETRA, которую используют правоохранительные органы.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 18:03

США выделили Молдове 22 млн долларов на модернизацию и расширение системы спецсвязи TETRA, которую используют правоохранительные органы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Правительство США выделило $22,3 млн на модернизацию и расширение специальной сети связи TETRA в Республике Молдова. Этот проект расширит коммуникационные возможности правоохранительных органов и служб экстренной помощи, предоставит им эффективные, надежные и безопасные средства связи на всей территории Молдавии", - сказала замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

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