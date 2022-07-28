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США выделили ЕБРР $500 млн на поддержку Украины и других стран

США выделили ЕБРР $500 млн на поддержку Украины и других стран Министерство финансов США обязалось предоставить 500 млн долларов США Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на оказание поддержки Украине и другим странам.
Другие страны
28 июля 2022 г. 05:31
США выделили ЕБРР $500 млн на поддержку Украины и других стран

Министерство финансов США обязалось предоставить 500 млн долларов США Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на оказание поддержки Украине и другим странам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в среду американским финансовым ведомством.

Как уточняется в документе, Вашингтон выделил "500 млн долларов США ЕБРР на поддержку предприятий и общественных услуг" в Украине и "в других странах". Их список не приводится.

"Данные средства будут направлены на поддержку при принятии срочных мер в связи с кризисом, в том числе касающихся потребностей в сфере энергобезопасности, продовольственной безопасности, жизненно важной транспортной и логистической инфраструктуры, а также на прямое финансирование фермеров и экспортеров, на поддержку уязвимых групп населения и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Отметим, что указанная сумма выделяется из одобренного ранее пакета помощи Украине. Законопроект о выделении $40 млрд на эти цели президент США Джо Байден подписал в мае.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukrayna və digər ölkələri dəstəkləmək üçün EBRD-ə 500 milyon dollar ayırır

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