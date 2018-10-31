США выделили 80 млрд долларов на финансирование разведопераций за рубежом

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Администрация США значительно расширила финансирование зарубежных разведывательных операций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом следует из документов, опубликованных директором Национальной разведки и Пентагоном.

Согласно открытым данным, США выделили 81,5 млрд долларов на операции по линии политической и военной разведки в текущем финансовом году, что на 11,6% больше, чем в прошлом году.

59,4 млрд долларов было выделено на цели Национальной разведывательной программы, в рамках которой финансируются операции ЦРУ, Агентства национальной безопасности и контрразведки ФБР. Увеличение составило 4,8 млрд долларов по сравнению с предыдущим финансовым годом.

По линии Программы военной разведки в текущем финансовом году было выделено 22,1 млрд долларов, увеличение составило 3,7 млрд долларов.

Отметим, что в 2017 году общее финансирование по линии Национальной разведывательной программы и Программы военной разведки составляло 73,0 млрд долларов США.