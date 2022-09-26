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США выделили 457,5 млн долларов на помощь правоохранительным органам Украины

США выделили 457,5 млн долларов на помощь правоохранительным органам Украины Власти США выделили дополнительно 457,5 млн долларов на помощь украинским правоохранительным ведомствам и органам уголовного судопроизводства.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 16:40
США выделили 457,5 млн долларов на помощь правоохранительным органам Украины

Власти США выделили дополнительно 457,5 млн долларов на помощь украинским правоохранительным ведомствам и органам уголовного судопроизводства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом объявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США сегодня выделили дополнительно 457,5 млн долларов в виде помощи в сфере обеспечения гражданской безопасности, чтобы укрепить усилия украинских правоохранительных ведомств и органов уголовного правосудия", - говорится в его письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.

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Версия на английском языке US allocates $457.5M to help Ukraine's law enforcement agencies

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