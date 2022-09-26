США выделили 457,5 млн долларов на помощь правоохранительным органам Украины

Власти США выделили дополнительно 457,5 млн долларов на помощь украинским правоохранительным ведомствам и органам уголовного судопроизводства.

Власти США выделили дополнительно 457,5 млн долларов на помощь украинским правоохранительным ведомствам и органам уголовного судопроизводства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом объявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США сегодня выделили дополнительно 457,5 млн долларов в виде помощи в сфере обеспечения гражданской безопасности, чтобы укрепить усилия украинских правоохранительных ведомств и органов уголовного правосудия", - говорится в его письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.