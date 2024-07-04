США выделили $2,2 млрд на боеприпасы к Patriot и NASAMS для Украины

Вашингтонская администрация выделила 2,2 млрд долларов на закупку ракет-перехватчиков для применяемых Украиной комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

Вашингтонская администрация выделила 2,2 млрд долларов на закупку ракет-перехватчиков для применяемых Украиной комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

Согласно информации, американское военное ведомство направляет 2,2 млрд долларов из средств инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

"Эти финансы будут использованы для приобретения противоракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины", - уточнило ведомство.

Ранее администрация также объявила о передаче Киеву вооружений на 150 млн долларов со складов Пентагона.