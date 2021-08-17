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США выделил 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана

США выделил 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана Президент США Джоpзеф Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана.
Другие страны
17 августа 2021 г. 07:04
США выделил 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В подписанном Байденом меморандуме говорится, что средства в сумме, не превышающей 500 миллионов долларов США, пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.

Ранее представители Пентагона заявили, что три военные базы на территории США (в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин) готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ prezidenti Əfqanıstan qaçqınları üçün 500 milyon dollar ayırıb

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