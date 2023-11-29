США выдали рекордное количество виз по всему миру

Администрация Соединенных Штатов выдала в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) по всему миру почти рекордное количество виз - свыше 10 млн.

Администрация Соединенных Штатов выдала в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) по всему миру почти рекордное количество виз - свыше 10 млн.

Как передает Report, об этом сообщил в письменном заявлении Госдепартамент.

"С октября 2022 года по сентябрь 2023 года (2023 федеральный финансовый год) Госдепартамент выдал почти рекордное количество неиммиграционных виз - более 10 млн по всему миру. Половина наших посольств и консульств выдала больше неиммиграционных виз, чем когда-либо прежде", - отмечается в документе.

Кроме того, добавили во внешнеполитическом ведомстве, США "выдали почти 8 млн гостевых виз для бизнеса и туризма, что больше, чем за любой финансовый год с 2015 года". Кроме того, Госдепартамент "выдал более 600 тыс. студенческих виз, что является самым высоким показателем с 2017 финансового года". "Наше посольство и генконсульства в Индии выдали рекордное за все время количество студенческих виз - более 140 тыс.", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.