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США выдали рекордное количество виз по всему миру

США выдали рекордное количество виз по всему миру Администрация Соединенных Штатов выдала в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) по всему миру почти рекордное количество виз - свыше 10 млн.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 08:58
США выдали рекордное количество виз по всему миру

Администрация Соединенных Штатов выдала в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) по всему миру почти рекордное количество виз - свыше 10 млн.

Как передает Report, об этом сообщил в письменном заявлении Госдепартамент.

"С октября 2022 года по сентябрь 2023 года (2023 федеральный финансовый год) Госдепартамент выдал почти рекордное количество неиммиграционных виз - более 10 млн по всему миру. Половина наших посольств и консульств выдала больше неиммиграционных виз, чем когда-либо прежде", - отмечается в документе.

Кроме того, добавили во внешнеполитическом ведомстве, США "выдали почти 8 млн гостевых виз для бизнеса и туризма, что больше, чем за любой финансовый год с 2015 года". Кроме того, Госдепартамент "выдал более 600 тыс. студенческих виз, что является самым высоким показателем с 2017 финансового года". "Наше посольство и генконсульства в Индии выдали рекордное за все время количество студенческих виз - более 140 тыс.", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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