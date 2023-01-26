О нас

США выдали Панаме обвиняемых в получении взятки сыновей экс-президента

США выдали Панаме обвиняемых в получении взятки сыновей экс-президента Двое сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадированы в среду из США на родину, чтобы предстать перед судом по делу о коррупции, связанному с незаконной деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht.
Другие страны
26 января 2023 г. 10:46
США выдали Панаме обвиняемых в получении взятки сыновей экс-президента

Двое сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадированы в среду из США на родину, чтобы предстать перед судом по делу о коррупции, связанному с незаконной деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Prensa.

"Они на свободе, потому что за них внесен залог", - заявил один из адвокатов обвиняемых Рониэль Ортис. Каждый из сыновей экс-президента заплатил по 7 млн долларов, чтобы на родине оставаться на свободе до начала судебного процесса, однако панамцам запрещен выезд из страны без разрешения суда.

В мае 2022 года Луис Энрике Мартинелли и Рикардо Альберто Мартинелли были признаны судом в США виновными как посредники при получении взятки в размере около 28 млн долларов от строительной компании Odebrecht, а также отмывании через финансовую систему США средств, полученных преступным путем. Как заявил один из их адвокатов, дети бывшего главы государства пошли на этот шаг "по приказу своего отца". В результате панамцы были приговорены к трем годам лишения свободы и двум годам ограничения свободы, однако прокуратура просила от 9 до 11 лет тюрьмы.

С учетом того, что Луис и Рикардо Мартинелли были задержаны в июне 2020 года в Гватемале и провели под следствием в пенитенциарных учреждениях в Гватемале и США почти два года, после вынесения приговора они отбывали наказание менее года. В Панаме сыновья экс-президента предстанут перед судом по делу Odebrecht, слушания по которому, как ожидается, начнутся в августе.

В среду власти США также запретили въезд в страну самому Рикардо Мартинелли "за причастность к значительным коррупционным преступлениям".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ex-Panama president's sons return after serving US sentence

Самое читаемое

Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
19 января 2023 г. 16:02
В Баку автомобиль сбил 50-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 50-летнюю женщину
20 января 2023 г. 05:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi