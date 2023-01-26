США выдали Панаме обвиняемых в получении взятки сыновей экс-президента

Двое сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадированы в среду из США на родину, чтобы предстать перед судом по делу о коррупции, связанному с незаконной деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht.

Двое сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадированы в среду из США на родину, чтобы предстать перед судом по делу о коррупции, связанному с незаконной деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Prensa.

"Они на свободе, потому что за них внесен залог", - заявил один из адвокатов обвиняемых Рониэль Ортис. Каждый из сыновей экс-президента заплатил по 7 млн долларов, чтобы на родине оставаться на свободе до начала судебного процесса, однако панамцам запрещен выезд из страны без разрешения суда.

В мае 2022 года Луис Энрике Мартинелли и Рикардо Альберто Мартинелли были признаны судом в США виновными как посредники при получении взятки в размере около 28 млн долларов от строительной компании Odebrecht, а также отмывании через финансовую систему США средств, полученных преступным путем. Как заявил один из их адвокатов, дети бывшего главы государства пошли на этот шаг "по приказу своего отца". В результате панамцы были приговорены к трем годам лишения свободы и двум годам ограничения свободы, однако прокуратура просила от 9 до 11 лет тюрьмы.

С учетом того, что Луис и Рикардо Мартинелли были задержаны в июне 2020 года в Гватемале и провели под следствием в пенитенциарных учреждениях в Гватемале и США почти два года, после вынесения приговора они отбывали наказание менее года. В Панаме сыновья экс-президента предстанут перед судом по делу Odebrecht, слушания по которому, как ожидается, начнутся в августе.

В среду власти США также запретили въезд в страну самому Рикардо Мартинелли "за причастность к значительным коррупционным преступлениям".