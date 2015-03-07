​В американском штате Вермонт на выборах победил покойник

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В американском городе Андерхилл (штат Вермонт) на выборах в местную администрацию победил покойник, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Это произошло из-за того, что власти не предупредили избирателей о внезапной смерти одного из кандидатов.

Отметим, что 55-летний Кевин Таррант, прослуживший более 20 лет в американских Вооруженных силах, скончался накануне выборов от сердечного приступа. По законам города, проводить агитацию или даже просто обсуждать кандидатов на избирательных участках в день голосования строго запрещено. В связи с этим жителей Андерхилла никто не поставил в известность о смерти политика, и они избрали его на трехлетний срок.