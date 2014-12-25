США вводят запрет на "определенные летные операции"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Федеральное авиационное управление (ФАУ) США вводит запрет на "определенные летные операции" во всей днепропетровском зоне авиадиспетчерского контроля на Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно уведомлению, которое будет 29 декабря опубликовано в правительственном вестнике "Федерал реджистер" (Federal Register), но уже в четверг распространено властями через Интернет, эта мера принята по соображениям безопасности полетов.

Запрет распространяется на все авиатранспортные компании США, а также на летчиков с американскими лицензиями за исключением тех, кто работает на иностранных перевозчиков. Решение вступает в силу с 29 декабря.

Ранее такое же ограничение было введено США в отношении Симферопольской зоны авиадиспетчерского контроля.