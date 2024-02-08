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США вводят запрет на импорт некоторых видов алмазов из РФ

США вводят запрет на импорт некоторых видов алмазов из РФ Американские власти запретят ввоз в страну непромышленных алмазов из РФ массой 1 карат и более с 1 марта 2024 года и массой 0,5 карата и более с 1 сентября, вне зависимости от того, были ли они обработаны где-либо еще.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 23:58
США вводят запрет на импорт некоторых видов алмазов из РФ

Американские власти запретят ввоз в страну непромышленных алмазов из РФ массой 1 карат и более с 1 марта 2024 года и массой 0,5 карата и более с 1 сентября, вне зависимости от того, были ли они обработаны где-либо еще.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минфина США.

Из документа следует, что введенные ранее американской стороной ограничения "будут применяться к следующим категориям алмазов, которые были добыты, извлечены, произведены или изготовлены целиком или частично в РФ, вне зависимости от того, были ли такие алмазы значительным образом переработаны в другую продукцию за пределами РФ".

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