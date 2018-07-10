Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ США вводят визовые санкции против Лаоса и Мьянмы из-за отсутствия сотрудничества по приему своих граждан, которым было приказано покинуть Соединенные Штаты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник министерство внутренней безопасности США.

"Министерство внутренней безопасности в координации с государственным департаментом сегодня объявило о введении визовых санкциях против Мьянмы и Лаоса из-за недостатка сотрудничества по вопросу принятия своих граждан, которым было приказано покинуть США", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что США вводят ограничения на определенные категории виз. В частности, это касается выдачи неиммиграционных виз B1 и B2 для представителей министерства труда, иммиграции и населения Мьянмы, министерства внутренних дел Мьянмы, а также для членов их семей. В отношении Лаоса также вводятся ограничения на выдачу неиммиграционных виз B1 и B2 для представителей министерства общественной безопасности и их семей, а также выдачу неиммиграционных виз типа A3 и G5 для госслужащих.