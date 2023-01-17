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США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Беларуси

США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Беларуси Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.
Другие страны
17 января 2023 г. 17:26
США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Беларуси

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, власти республики продолжают подавлять белорусский народ и его демократические устремления.

Как следует из документа, "в ответ на эти нарушения прав человека Госдепартамент объявляет о мерах по введению визовых ограничений в отношении 25 человек" за то, что они "причастны к подавлению демократии" в стране. Список упомянутых лиц не приводится. Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ 25 Belarus vətəndaşına sanksiya tətbiq edib

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