США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Беларуси

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, власти республики продолжают подавлять белорусский народ и его демократические устремления.

Как следует из документа, "в ответ на эти нарушения прав человека Госдепартамент объявляет о мерах по введению визовых ограничений в отношении 25 человек" за то, что они "причастны к подавлению демократии" в стране. Список упомянутых лиц не приводится. Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Беларуси.