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США вводят санкции против трех граждан Ливии

США вводят санкции против трех граждан Ливии США внесли в санкционный список трех граждан Ливии по обвинению в контрабанде наркотиков и связанную с ними компанию на Мальте.
Другие страны
6 августа 2020 г. 19:44
США вводят санкции против трех граждан Ливии

США внесли в санкционный список трех граждан Ливии по обвинению в контрабанде наркотиков и связанную с ними компанию на Мальте.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Управление вводит санкции против сети контрабандистов, способствующих нестабильности в Ливии. Меры вводятся против Фейсала аль-Вади, оператора судна Maraya, и связанных с ним Мусбаха Вади и Нуриддина Мусбаха, а также в отношении базирующейся на Мальте компании Alwefaq", - отмечается в тексте.

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