США вводят санкции против сына президента Никарагуа

Власти США вводят санкции в отношении Хуана Карлоса Ортеги Мурильо - сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

Власти США вводят санкции в отношении Хуана Карлоса Ортеги Мурильо - сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном заявлении минфина США.

Кроме того, Вашингтон вводит рестрикции в отношении двух связанных с сыном президента Никарагуа компаний, а также еще одного гражданина латиноамериканской страны, который назван представителем семьи Ортеги.

"Президент Ортега и его коррумпированный круг приближенных ставят собственную власть и благополучие выше потребностей жителей Никарагуа", - приводятся в заявлении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В пресс-релизе утверждается, что Хуан Карлос Ортега Мурильо замешан в коррупции, присвоении государственных активов и других финансовых махинациях. Его компания Difuso Communications, которая занимается рекламой и связями с общественностью многих правительственных институтов Никарагуа, также попала под рестрикции.

В декабре прошлого года США ввели санкции против другого сына Ортеги - Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо и трех компаний, которыми он управляет или владеет.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.