США вводят санкции против КНДР за применение химоружия с целью убийства брата Ким Чен Ына

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ США вводят санкции против Пхеньяна за применение химоружия с целью убийства брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Госдепартаменте.

В распространенном заявлении ведомства отмечается, что США определили тот факт, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения", — отмечается в заявлении.