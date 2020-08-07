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США вводят санкции против главы администрации Гонконга

США вводят санкции против главы администрации Гонконга Власти США вводят санкции против 11 должностных лиц Гонконга, в том числе в отношении главы администрации этого специального административного района КНР Кэрри Лам.
Другие страны
7 августа 2020 г. 22:58
США вводят санкции против главы администрации Гонконга

Власти США вводят санкции против 11 должностных лиц Гонконга, в том числе в отношении главы администрации этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пятницу на сайте американского Минфина.

"Кэрри Лам напрямую ответственна за реализацию политики Пекина по подавлению свободы и демократических процессов. Санкции против Лам вводятся за ее участие в разработке, принятии и выполнении закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге", - утверждается в сообщении.

Помимо Лам под рестрикции попали комиссар полиции Гонконга Крис Тан, его предшественник на этом посту Лу Вэйцун (Стивен Ло), секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, секретарь по делам юстиции Тереза Чэн (Чжэн Жохуа), секретарь по вопросам конституционного порядка и делам материковой части страны Эрик Цанг (Цзэн Говэй), генеральный секретарь Комитета по национальной безопасности в Гонконге Эрик Чань (Чэнь Гоцзи), глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнин, руководитель Управления по защите национальной безопасности в Гонконге Чжэн Яньсюн, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун и его заместитель Чжан Сяомин. По мнению Вашингтона, внесенные в санкционные списки причастны к "подрыву автономии Гонконга и ограничению (там) свободы слова и собраний".

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